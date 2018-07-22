Silivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördü

İSTANBUL-()-Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. Bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri...

22 Temmuz 2018 Pazar 19:15