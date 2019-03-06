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Silivri'de ahşap ev alev alev yandı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de kimsenin olmadığı iki katlı ahşap ev alev alev yandı. Elektirk kontağından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Fenerköy Mahallesi Aral Sokak'ta...

Silivri'de ahşap ev alev alev yandı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de kimsenin olmadığı iki katlı ahşap ev alev alev yandı. Elektirk kontağından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Fenerköy Mahallesi Aral Sokak'ta bulunan ve içinde kimsenin olmadığı iki katlı ahşap evde çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Silivri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Fenerköy Muhtarı Muharrem Eren, “Rahmetli Rafet Mandacıoğlu'nun evi burası. Vefat ettikten sonra eşi damadının yanına yerleşti. Ara sıra geliyordu. Elektrik kontağından yangın çıktı dediler hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Çabuk geldiler ama ahşap olduğu için bayağı yandı. 7-8 yıldır boş bir ev. Can kaybı veya yaralanma yok" dedi. 
Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. 

(FOTOĞRAF)

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