Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: Uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Hattındaki normal bir deprem olduğunu söylüyor

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri açıklarındaki depremle ilgili olarak, "Silivri bu konuda bu beklenen Marmara depreminde önemli bir yer. Bunun bilincindeyiz. Uzmanlar bu depremin öncü bir deprem olmadığını, rutin, doğal Kuzey Anadolu Fay hattındaki normal bir deprem olduğunu söylüyorlar" dediSilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bugün öğle saatlerinde Silivri açıklarında yaşanan 4.6 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.Yaşanan depremin öncü bir deprem olmadığını ve rutin doğal bir fay kırılması olduğunu belirten Yılmaz; "Bugün öğlen saatlerinde Silivrimizin açıklarında Marmara fay hattında orta segmentte bir deprem meydana geldi. 4.6 şiddetinde. Yerkabuğuna biraz yakın olması hasebiyle Silivri'de ve İstanbul'un hemen hemen her yerinde hissedildiği söyleniyor. O anda ben aslında Silivri'nin Beyciler Köyü'ndeydim, biz depremi orada hissetmedik. Burada çok şiddetli hissedildiğinden bahsedildi. Şu anda da Silivri Belediyesi'nin önünde Silivri'nin merkezindeyiz. Ben bir yer bilimci değilim, deprem profesörü değilim ama DOHAD'ın (Deprem Hareketleri İzleme Derneği) belediye başkanlığımız tarafından tahsis edilmiş dört tane bu yer hareketlerini izleme merkezleri var. Bir tane de Büyük Sinekli Köyümüzde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne bir yer tahsis ettik. Silivri bu konuda bu beklenen Marmara depreminde önemli bir yer. Bunun bilincindeyiz. Ama bu depremin öncü bir deprem olmadığını, rutin, doğal Kuzey Anadolu Fay hattındaki normal bir deprem olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HIZLI HAREKET ETMELİYİZ

Silivri'de herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Yılmaz; "Burada yüzleşmemiz gereken Silivri büyük İstanbul depremine ne kadar hazırlıklı, İstanbul ne kadar hazırlıklı? Kentsel dönüşümle bu kötü bina stokunun azaltılıp yerlerine yeni deprem yönetmeliğine uygun binaların hızlıca yapılıp, depremde yapılması gerekenler konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve merkezi hükümetimizle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bu kentsel dönüşüm noktasında bir eşgüdüm içinde ve çok hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrar herkese çok geçmiş olsun diyorum, çok şükür Silivri'de herhangi bir can ve mal kaybı, hasar yok. Şu anda her şey normal vaziyette devam ediyorö diye konuştu.