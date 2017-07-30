Silivri Belediye Başkanı; Tarım gücü ile arazi mafyasının karşısında duracağız

SİLİVRİ'de 34 yıl sonra düzenlenen 'Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, tarım gücü ile arazi mafyasının karşısında duracaklarını anlatırken, gece Yolca Lodi, binlerce hayranına konser verdi.

Selimpaşa Limanı’nda binlerce kişinin ilgi gösterdiği festivale İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Salih Aynural, Meclis Üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları katıldı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 42 kilometre uzunluğunda sahile sahip olduklarını, denizle birlikte ekonomik ve sosyal değerleriyle yaşamayı öğreneceklerini anlatırken, bunun yanı sıra 430 kilometrekare tarım alanları bulunduğunu söyledi. Başkan Işıklar, şöyle dedi:

ARAZİ MAFYASINA KARŞI TARIM GÜCÜ

"Onu da korumamız gerekiyor. Korumayı polis, asker, zaptiye yöntemleriyle değil; üreterek, o toprağın değerini bilerek ve geleceğimizi de görerek yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Geçmiş gelenekleri ve yerel değerleri yaşatmak arzusundayız. Türkiye kendine yeten bir ülke olmasına rağmen, gelecekte dünyanın kıtlık, su ve gıda savaşlarına hazırlandığı bir dönemde, işte bu topraklarımızın önemi gittikçe artıyor. Zenginliğimizin yerin üzerinde olduğunu gördük ve Türkiye’de ilk defa bir tarım inovasyonu, tarım araştırma ve geliştirme merkezi kurduk. 8 yıl önce çalışmalara başladık, yetiştirdiğimiz ürünlerin marka haline gelebildiğini gördük. Tarım Kolejimizi kurduk, Eylül’de hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’ne tamamlama amacındayız. Bizi biz yapan değerlerimizi yok eden, o betonla demire karşı bir mücadele içinde olmamız lazım. İşte bunu üreterek yapacağız. Burayı yağmalamaya çalışanlarla, betonla demirle ve arazi mafyalarıyla ancak tarım gücümüzü ortaya koyarak mücadele edebiliriz. Tarımı geliştirerek, modern anlamda işleyerek, çeşitli mesleklerle var ederek bir gelecek yaratacağız."

Işıklar, Silivri’nin İstanbul'un en üretken topraklarına sahip çıktığını, zenginliklerini açığa çıkartacaklarını, tarımsal ürünleri endüstriyel bir meta haline getirdikten sonra da pazar payının ne kadar derinleşip, büyüyeceğini ekledi.

Festivalde 32 bamya ve 25 kavun, renk, iriliği ve şekline göre birçok kategoride değerlendirmeye alındı. Gelin ve damat yarışma alanını, fotoğraf çekim alanı olarak kullandı.

Festivalde Selimpaşa Epivates Bigados Derneği bünyesindeki Bigados Halk Oyunları Ekibi ile Kültür Merkezi Tango Topluluğu’nun danslarını sergiledi. Sanatçı Murat Aydın’ın ritim orkestrası eşliğinde konser verdi. Gecenin finalinde Yolca Lodi, şarkılarını hayranları ile birlikte gece geç saatlere kadar söyledi.



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