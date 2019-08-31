Silifke’de yılın ilk nar hasadı yapıldı

YILIN ilk nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı.İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde üretici Durhasan Arslan’a ait 45 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan Wonderful cinsi nar kilosu 3 liradan satılırken, başta Almanya olmak üzere yurt dışına ihraç edilmek üzere Mersin’de bulunan işleme ve paketleme tesisine gönderildi.45 dönüm alana ilk olarak 2007 yılında Wonderful cinsi nar diktiğini dile getiren Arslan, dikim yaptığı ilk yıl ürün almaya başladığını söyledi. Bu yıl 100 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini ifade eden Durhansan Arslan, "Nar üreticisi olarak, Wonderful çeşidi narımızın hasadına başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Umarım bu sezon bereketli olur" dedi.İhracatçılar da bölgeye gelerek dalında satılan narları topladıklarını ifade ederek, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştular.Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise bu yıl, bin 500 dönüm araziden 2 bin tondan fazla hicaz narı hasadının yapılmasını beklediklerini ifade ederek, ilçenin ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak üretimi yapılan hicaz narının erken hasat edildiğini söyledi.