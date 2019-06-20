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Silifke Festivali’nde Fettah Can konseri

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()– ŞARKICI Fettah Can, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 46.Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’nde sahne aldı. Anıt Meydanı’ndaki konser öncesi Fettah Can’a Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık...

Silifke Festivali’nde Fettah Can konseri

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()– ŞARKICI Fettah Can, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 46.Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’nde sahne aldı.
Anıt Meydanı’ndaki konser öncesi Fettah Can’a Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok tarafından günün anısına çiçek ve plaket verildi, türkülere konu olan Silifke yoğurdu ikram edildi. Ardından sahne alan  Fettah Can, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hareketli parçalarıyla dinleyenleri coşturan şarkıcı, konserde zaman zaman da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Can, genç yaştaki hayran kitlesi için ´Boş Bardak´, ´Başka Bir Şehirde´ ve ´Bu Aşkın Katili Sensin´i söyledi. Kendine has üslubuyla beğeni toplayan sanatçı, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fethetti.
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