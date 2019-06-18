Silifke'de, selde yollar çöktü (2)

MUT'TA SEL

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde, aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki mahallenin hal olarak kullanılan alanına yağmurla birlikte dağdan gelen selde, araçlar hasar gördü. Evlerde hasarın oluşmadığı mahallede yağmur sürüyor.

ERDEMLİ'DE YOLLAR ÇÖKTÜ

Erdemli ilçesinde etkili olan sağanakta ise yollarda çökme meydana geldi. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde yağmur, sele dönüştü. Mahalleler arası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaylaya giden Halil Topçu, "Aniden Devrent mevkisinde yağmur şiddetlendi. Birden yağmur suları sele çevirdi. Yağmur sularının sele dönüşmesi ile birlikte sular yollara taştı. Selin şiddeti nedeniyle asfaltlarda hasar meydana geldi. Asfalt yarılarak yollar ulaşıma kapandı. Bizler güçlükle yolumuza devam ettik" dedi.

Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü 52'nci Şube Şefliği ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Murat SÖZERİ- Mehmet DOĞANER/MERSİN, ()

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