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Silifke'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mehmet OKUR / SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde, yaklaşık 4 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında, 'küt burun cinsi' köpek balığı yakalandı. Yeşilovacık Mahallesi açıklarında balıkçılık yapan Serkan Yetkin...

Silifke'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mehmet OKUR / SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde, yaklaşık 4 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında, 'küt burun cinsi' köpek balığı yakalandı.
Yeşilovacık Mahallesi açıklarında balıkçılık yapan Serkan Yetkin tarafından yakalanan köpek balığı, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonunda tekneye çekildi. Ardından balık pazarına getirilen köpek balığı, Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Mutlu Yetkin'in balık tezgahında sergilendi. Köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Balığın altı süzgeçli küt burun cinsi olduğunu ifade eden Yetkin, "İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir balık. 400 kilogram ağırlığındaki balığı bir süre sergiledikten sonra Mersin Hali'ndeki bir balıkçıya göndereceğiz" dedi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Gün ise, "Bu köpek balığının boyu genelde 5 metre kadardır. 8 metre olanlarına da rastlanmıştır. Ayırt edici özellikleri 6 ya da 7 yarıkları olmasıdır. Gövdeleri mekik biçimindedir. Yaşayan köpek balıklarının en ilkelidir ve Jura devrinden kalma birçok benzerlik sergilerler. Genellikle balıklarla beslenirler. İnsanlar için tehlikeli olabilirler. Gençleri kıyıya yakın, ergin olanları derinlerdedir. Gündüzleri deniz tabanında dinlenip, geceleri avlanırlar. Bin 500 metre derinliklere kadar inerler. Yüzeyde de bulunurlar. Eti insanlar için zehirlidir" diye konuştu. 

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