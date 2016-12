Silifke Belediyesi 2 şehidin ailesine ev verdi

Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN’in Silifke İlçe Belediyesi, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge ile Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz'ın ailelerine ev verdi.

Geçen ay Hakkâri’de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in ailesine ev veren Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Turgut, bu kez de 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge ile Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Barbaros Yılmaz'ın ailelerine söz verilen evin tapusunu teslim etti.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİSİNİZ'

Şehit ailelerine evleri teslim etmenin heyecanını yaşadığını belirten Başkan Turgut şunları söyledi:

"Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin acılarını dindirmemiz elbette mümkün değil. Fakat şehit hepimizin şehidi, acı hepimizin acısı. Bizlere düşen görev şehitlerimizin ailelerine yani emanetlerine sahip çıkmak, onları yalnız hissettirmemektir. Biz her zaman anamızın, babamızın ve kardeşlerimizin yanındayız. Şehit ailelerimiz bizlerin baş tacıdır. Sizlerin talepleri ve sorunları bizler için önemlidir. Belediye olarak imkânlarımız ölçüsünde şehit ailelerimize her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Ailelerimize evleri hayırlı uğurlu olsun."

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Ali Gölge’nin babası Hüseyin Gölge, "Evladımızın hayali her genç gibi iyi bir gelecek ve yuvasını kurmaktı. Ailesine çok düşkündü ve her zaman arar sorardı. Sizler onun bir nebze de olsa ev hayalini gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANNE- BABASI KAZADA ÖLMÜŞ, AKRABALARI BÜYÜTMÜŞ

Duyarlılığı nedeniyle Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Barbaros Yılmaz’ın kardeşi Burak Yılmaz da, "Ağabeyim evlenmek ve kendisine ait bir evi olmasını isterdi. Çok zor koşullarda büyüdük. Anne ve babamızı küçükken kazada kaybettik. Bizlere akrabalarımız sahip çıktı. Acımızı paylaştığınız ve böyle bir duyarlılığı gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

