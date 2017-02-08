Şile'ye yeni devlet hastanesi yapılıyor





Nurcan KIRCALI / İSTANBUL () - ŞİLE Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, ilçede Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak yeni devlet hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tabakoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi'nde yapılacak 75 yataklı 12 bin 650 metrekare alanda yapılacak hastanede tam donanımlı bir acil servis, 7 kadın 7 erkek 14 adet yoğun bakım ve müşahede odası, 14 yataklı bir diyaliz merkezi yer alacak.

16 Şubat 2017'de ihalesi gerçekleşecek hastanenin yapım süresinin yaklaşık 450 gün olduğu ve 2018 yılı sonbaharında hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

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