(FOTOĞRAFLI)
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü (1)
ŞİLE Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (FOTOĞRAFLI)
06 Haziran 2019 Perşembe 12:17
ŞİLE Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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