Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü(1)

Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,() ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,() ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAFLI)
21 Temmuz 2019 Pazar 03:10
Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,() ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)