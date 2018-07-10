Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Şile Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,()-SENERYO gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Hastane binası girişinde ve balkonlarda çatlaklar, duvarlarda hasarlar oluştu. Şile Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Plan (HAP) Başkanı...

Şile Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,()-SENERYO gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Hastane binası girişinde ve balkonlarda çatlaklar, duvarlarda hasarlar oluştu. Şile Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Plan (HAP) Başkanı Ömer Akyol'a hasta yatışlarının olduğu yerde yangın olduğu aktarıldı ve hemen olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen hastaları, oksijen tüpü desteğiyle merdivenle tahliye ettiler.

SENARYOYA UYGUN BASIN AÇIKLAMASI
Tatbikat sonunda seneryo gereği düzenlenen basın açıklamasında konuşan Şile Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akyol,  “İlçemizde yaşanan bu doğal afet sonunda ne yazık ki; çok sayıda yaralı, hastanemize getirildi ve hastanemizde olan hastalarımıza anında müdahale ettik. Elbette merkez binamızda hasar oldu, polikliniklerde aksamalar oldu ama çok şükür vatandaşlarımıza müdahalede gereğini yaptık" dedi.
Tatbikatta İstanbul  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE aktif ve gözlemci olarak katıldı.
(FOTOĞRAF)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325