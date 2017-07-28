Şile'de zihinsel engelliye dayak iddiası...

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,()-ŞİLE'de dün akşam saatlerinde zihinsel engelli Hüseyin Savaş'ın, 17 yaşındaki D.D. tarafından darp edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan D.D. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İddialara göre, dün akşamlar saatlerinde Şile Hacı Kasım Mahallesinde, zihinsel engelli Hüseyin Savaş, 17 yaşındaki D.D. tarafından darp edildi. Dayak sonrası Hüseyin Savaş'ın sol gözü morarırken yüzünde kırıklar oluştu. Olayın ardından D.D. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. D.D. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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