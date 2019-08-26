ŞİLE'DE TERK EDİLEN GEMİDEN YAKIT SIZINTISI İDDİASI (2) arşiv

- Şile Karaburun mevkii siyaha bulandı... Çevre sakinleri sahile vuran yakıtın 8,5 ay önce karaya oturduktan sonra terkedilen gemiden sızdığını söylerken balıkçılar geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının da azaldığını öne sürdü.





Beyza Nur GÜLER - Nurcan KIRCALI - Onur MERİÇ - Murat KORKMAZ - ŞİLE Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.



Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.



Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor. Şile sahilinde Karaburun mevkii siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıtın olduğunu öne sürdü. Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.