Şile'de Orman Haftası etkinliği

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () Orman Haftası nedeniyle Şile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Şile Karaburun Mevkii'nde gerçekleştirilen törende konuşan Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Orman İşletme Müdürü Murat Çakır konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin gerçekleştirdği gösteriler ve İ.B.B Engelliler Merkezi öğrencilerinin Karadeniz yöresi oyunları beğeniyle izlendi. Öğrenciler, Şile Kaymakamı Salih Yüce,Garnizon Komutanı Hava kd Albay Ali Beşir, Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nu ve diğer protokol üyelerini horon oynamaya kaldırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Orman Haftası etkinliklerinde gösterilerin ardından yaklaşık 1.500 adet fıstık çamı,sahil çamı, mavi selvi toprakla buluştu.

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