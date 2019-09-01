Şile'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, ()-Şile'de balık sezonun başlamasıyla limanda tören düzenlendi. Balıkçılar daha sonra 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Av yasağının bitmesiyle birlikte Şile'de de tezgahlar farklı balık çeşitleriyle doldu.

Balık sezonunun açılışı nedeniyle Şile Limanı'nda dün düzenlenen törene Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hv.Sv.Kd.Albay Ali Beşir, Liman Başkanı Mustafa Öztürk, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

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Şile Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Osman Sarı burada yaptığı konuşmada, "Bizim yaptığımız avcılığın türü sürdürülebilir avcılıktır. Biz denizdeki balıkları doğal yollarla yakalayıp sizin arzunuza sunuyoruz. Fakat ne yazık ki bu yıl ilçemizin adıyla Türkiye'nin her yerinde satılan marka balığımız palamudu az olarak görüyoruz. Ama bunun yanında diğer türlerin bol olacağını düşünüyoruz. Nisan 15'de başlayan av yasağımız gece saat 00.00 itibarıyla bitti. Ben balıkçı arkadaşlara, nakliyeci arkadaşlara, perakende satış yapan arkadaşlara kazasız, sorunsuz bir sezon diliyorum. Halkımızdan da bol bol balık yemesini rica ediyorum" dedi.

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Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'da konuşmasında "7 buçuk aylık bir av sezonun olduğu bu coğrafyada bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum. Balıkçı esnafımız 4 buçuk aylık av yasağı süresince teknelerinin bakımlarını, ağlarının tamiratını yaptılar ve gece 00.00 itibarı ile yeni sezona vira bismillah diyecekler. Bu günü görsellemek adına bir açılış gerçekleştiriyoruz. Şile birbirinden güzel değerlere sahip. Özellikle balıkçılık Şile'nin olmazsa olmaz değerlerinin başında geliyor. Balıkçı ailelerimize bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından balıkçı teknelerine karadan ağlar taşındı ve tekneler limandan 'vira Bismillah' diyerek ayrıldılar. Av yasağının bitmesiyle birlikte Şile'de de tezgahlar farklı balık çeşitleriyle doldu.

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