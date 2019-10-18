Şile'de 9 kişinin öldüğü gemimin batmasıyla ilgili davada  mahkeme bilirkişi raporu istedi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL () ŞİLE'de açıklarında batan ve 7 kişinin yaşamını yitirmesine 2 kişinin de kaybolmasına neden olan "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisine ilişkin 8 kişinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanıkların kazaya ilişkin kusur oranlarının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye yollamaya karar verdi. Duruşmada, geminin kaptanı olduğu iddia edilen ancak olay günü gemide olmayan Refik Telci'nin savunması alındı. Telci, sertifikasını kiraladığı iddiasını reddetti.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Refik Telci katıldı. Diğer sanıkların avukatları tarafından temsil edildiği davada bazı müştekiler de hazır bulundu. Davanın üzerinden 2 yıl geçtiğini söyleyen bazı müşteki avukatı Ömer Faruk Bostancı, sanıkların "Kasten öldürme" suçundan yargılanmaları gerektiğini belirterek tutuklanmalarını istedi.

GEMİNİN SAHİBİNE SERTİFİKASINI KİRALADIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Davada ilk defa ifade veren tutuksuz sanık Refik Telci, olaydan önce tanımadığı Nihat isimli bir kişinin kendisini aradığını belirterek, "Ona, sertifikamın süresi bittiği için çalışamayacağımı söyledim. Beni tekrar aradı. Bana, 'sen hemen kursa başla. Sen başka yerde çalışma, bizimle çalış, senin hesabına para yatıracağım' dedi. 2 bin TL para yatırdı. Ben o zaman Nihat isimli kişinin gemi sahibi olduğunu bilmiyordum. Bu şahıs gemide kaza sırasında vefat etti. Bir kere para yatırılmıştır, bu da avans olarak yatırılmıştır" dedi. Sanık Telci'nin Avukatı Mücahit Erdal, müvekkilinin süresi dolduğu için belgesini başkasına kiralamadığını, buna karşılık para da almadığını söyledi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE YOLLANDI

Sanıkların kazanın oluşumundaki kusur oranlarının tespiti için dava dosyasını gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine yollamaya karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı'ndan hareket eden Bilal Bal isimli kuru yük gemisinin 1 Kasım 2017 tarihinde 03.53'te Şile açıklarında battığı, geminin kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan'ın yokluğunda kalkış yaptığı belirtiliyor.

Kaza nedeni ile gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Ali Cem, Hüsamettin Yazıcı ve Mert İlkmen'in cesetlerine ulaşıldığı, Engin Selçuk ve Vedat Odaaşı'nın cesetlerine ulaşılamadığı belirtilen iddianamede, aralarında gemi kaptanı Refik Telci ve baş makinist Ali Doğan'ın da bulunduğu 8 kişi için, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.