Son Dakika
Silaj makinesine kaptırdığı ayağı koptu
DENİZLİ'de, 17 yaşındaki Resul Ersoy'un silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağı bilekten koptu. Hastanede tedaviye alınan Ersoy'un kopan ayağı parçalandığı için yerine dikilemedi. Acıpayam'ın kırsal Çiftlik mahallesindeki bir tarlada...
GENEL 07.11.2019, 16:55
DENİZLİ'de, 17 yaşındaki Resul Ersoy'un silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağı bilekten koptu. Hastanede tedaviye alınan Ersoy'un kopan ayağı parçalandığı için yerine dikilemedi.
Acıpayam'ın kırsal Çiftlik mahallesindeki bir tarlada dün silajlık mısır hasadı yapıldı. Hasat edilen mısırlar, bir yandan da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere silaj makinesinden geçirilmeye başlandı. Makinenin ağzına sıkışan mısırları itmek isteyen Resul Ersoy, sağ ayağını makineye kaptırdı.
Acı içinde bağıran Ersoy'un yardımına gelerek makineyi durduran vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, ayağı makinaya sıkışarak kopan Ersoy'u kurtardı. Ersoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy'un, makinenin içinde kalan ve bilekten kopan ayağı da buzlu bir poşet içine konulup, hastaneye yetiştirildi. Ancak, bilekten kopan ve parçalandığı belirlenen ayak, yerine dikilemedi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersoy'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Acıpayam'ın kırsal Çiftlik mahallesindeki bir tarlada dün silajlık mısır hasadı yapıldı. Hasat edilen mısırlar, bir yandan da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere silaj makinesinden geçirilmeye başlandı. Makinenin ağzına sıkışan mısırları itmek isteyen Resul Ersoy, sağ ayağını makineye kaptırdı.
Acı içinde bağıran Ersoy'un yardımına gelerek makineyi durduran vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, ayağı makinaya sıkışarak kopan Ersoy'u kurtardı. Ersoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy'un, makinenin içinde kalan ve bilekten kopan ayağı da buzlu bir poşet içine konulup, hastaneye yetiştirildi. Ancak, bilekten kopan ve parçalandığı belirlenen ayak, yerine dikilemedi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersoy'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5