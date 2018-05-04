ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli 23 kişiden şu ana kadar 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yapılan aramalarda 3 adet silah, çok sayıda mermi ile sahte noter vekaletnameleri ele geçirildi.
Silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 15 şüpheli yakalandı
ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında gözaltı...
04 Mayıs 2018 Cuma 17:08
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