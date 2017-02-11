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Silahlı saldırıda yaralandı, 20 gün sonra öldü

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden 48 yaşındaki Yılmaz İmer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen 22 Ocak akşamı 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkii'nde...

Silahlı saldırıda yaralandı, 20 gün sonra öldü
İZMİR'in Tire İlçesi'nde, otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden 48 yaşındaki Yılmaz İmer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçen 22 Ocak akşamı 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkii'nde meydana gelen olayda, yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve 28 yaşındaki Onur Beletoğlu'nun üzerine, yoldan geçen otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Onur Beletoğlu hafif, Yılmaz İmer ise ağır yaralandı. Tire Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Onur Beletoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Yılmaz İmer ise yaşamını yitirdi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Olay günü çalışma başlatan polis, ilk olarak saldırının gerçekleştirildiği otomobili buldu. Kimliği belirlenen ve kardeş olduğu öğrenilen zanlılardan A.Y., Tire'nin Çayırlı Mahallesi'nde bir evde yakalandı. A.Y., gönderildiği adliyede tutuklandı. Polisin, diğer zanlı A.Y.'nin ağabeyi C.Y.'yi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü açıklandı. 

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