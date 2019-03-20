Silahlı saldırıda yaralanan AK Parti'li Başterzi'nin tedavisi sürüyor

İZMİR'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'nin tedavisi sürüyor. Başterzi'yi hastanede ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, saldırının zamanlamasının manidar olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Siyasi tarafı olan bir olay değil" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından gece saat 01.00 sıralarında evine dönerken, iddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak davası bulunan A.Y. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. A.Y. tabanca ile ateş ederek Başterzi'yi sol bacağından yaralayıp kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞTERZİ'YE ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Osman Başterzi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, saldırının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Kimse, eşkıya gibi hareket edip, kendi kafasına göre adalet sağlamaya çalışamaz. Yaşanan bu olay, basit bir alacak verecek meselesinden ibaret değildir. Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da olayın siyasi olmadığını vurgulayıp, provokasyonlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Dağ, "Osman Bey seçim çalışması sonrası evine giderken silahlı saldırıya uğramış. Seçim dönemi olması sebebiyle düşündürücü. Siyasi tarafı olan bir olay değil. Seçime çok az bir zaman kaldı. Hem kendi teşkilatlarımızı hem gönüldaşlarımızı provokasyonlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyorum" diye konuştu.



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