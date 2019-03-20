Silahlı saldırıda yaralanan AK Parti'li Başterzi'nin tedavisi sürüyor (2)

HASTANE YATAĞINDAN SEÇMENE MESAJ

İzmir’in Selçuk ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti'liBelediye Başkan adayı Osman Başterzi, alacak davası nedeniyle uğradığı silahlı saldırının ardından, Konak ilçesinde bulunan özel bir hastanede ameliyata alındı. Sol diz kapağından giren kurşunun, dizini parçalaması nedeniyle ameliyat olan Başterzi, ameliyattan önce sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Seçmelere saygı ve sevgisini ileten Osman Başterzi, mesajında, "Bu saldırı nedeniyle bir süre sizlerle bir arada olamayacağım dedi. Başterzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sevdiğim siz değerli hemşehrilerime, hastane yatağından sesleniyorum. Seçim öncesi bu menfur saldırıyı planlayanlar, beni korkutabileceklerini ve beni sizlerden ayırabileceklerini sanıyor ama yanılıyorlar. Daha saldırının üzerinden bir gün bile geçmeden bunun siyasi bir malzeme yapılmasını üzüntüyle izlemekteyim."

'SELÇUK HALKININ İRADESİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'

Bugünlere Selçukluların desteğiyle geldiğini ifade eden Osman Başterzi, şu ifadeleri paylaştı:

"En zor zamanlarımda, onların gücüyle ayakta durdum. Mutluluğumu da üzüntü mü onlarla birlikte yaşadım. Selçuklu kardeşlerim benim ümidim, umudum ve enerjim oldu. Şimdi çok şey borçlu olduğum Selçuk halkından beni hangi saldırı ayırabilir? Hangi güç beni Selçuk'tan koparabilir? Zamanlama açısından oldukça manidar olan bu saldırı sadece bana yapılmış bir saldırı değil, Selçuk halkının iradesine yapılmış bir saldırıdır. Bize kurşun sıkanlara en güzel cevabı, inanıyorum ki Selçuk halkı verecek. Biliyorum ki ben sahada olmasam da Selçuk'ta binlerce Osman Başterzi var."

Bir operasyon geçirip, kısa sürede yeniden sahaya döneceğini kaydeden Başterzi, "Bu süre içinde, partimizin cefakar mensuplarının, kıymetli dava arkadaşlarımın, benim yokluğumu aratmayacağından kuşkum yok. Hepinize Allah’a emanet ediyorum, dualarınızı benden esirgemeyin" ifadelerini kullandı.



İZMİR, ()



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