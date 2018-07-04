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Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası'nda tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un cenazesi, oda binası önünde düzenlenen törenin ardından Envar'ul Hamit Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu,...

Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası'nda tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un cenazesi, oda binası önünde düzenlenen törenin ardından Envar'ul Hamit Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilacan, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, çevre il, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı. Öğle namazını takiben İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, helallik alınıp dua edildi. OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hasan Ersoy'un kardeşi MHP eski Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, çocukları Mehmet Akif ve Asım Ersoy ile yakınları taziyeleri kabul etti.

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