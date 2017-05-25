Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Başhekim gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Sait Berilgen'in cenazesi, hastane morgundan alınarak üniversite camiine getirildi. Burada öğlen namazının ardından Elazığ eski müftüsü Peyami Güngür tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk, Metin Bulut, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Rektör Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve hastane çalışanı ile vatandaşlar katıldı.

Üniversite camiinde kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Berilgen'in cenazesi, Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI