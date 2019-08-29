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Silahlı gasp yaptı, taksiyle kaçarken yakalandı

Çağatay KENARLI, ( - KAĞITHAN'de cep telefonu gasp eden şüpheli, kaçarken bindiği takside gözaltına alındı. Olay, Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde 21 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece 04.00...

GENEL 29.08.2019, 09:42
Silahlı gasp yaptı, taksiyle kaçarken yakalandı

Çağatay KENARLI, ( - KAĞITHAN'de cep telefonu gasp eden şüpheli, kaçarken bindiği takside gözaltına alındı.
Olay, Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde 21 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece 04.00 sıralarında silahlı şüpheli yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinin yakınlarında bulunan bekçiler geldi. İlçe genelinde silahlı gaspçının eşkal bilgileri üzerinde çalışma başlattı. Gaspçı, Sanayi Mahallesi Tuna Caddesi'nde bekçileri görünce silahı yere atarak bir taksiye binip kaçmaya çalıştı. Bekçiler kaçan taksiyi çevirerek gaspçıyı yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahlı gaspçının 19 yaşındaki Yasir Yağız Ü. olduğunu tespit edildi. Yapılan üst aramasında Yasir Yağız Ü.'nün üzerinden gasp ettiği cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yasir Yağız Ü. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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