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Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti (2)

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'da nöbet değişimi sırasında silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Abdullah Yıldız'ın (24) cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin...

Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti (2)

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'da nöbet değişimi sırasında silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Abdullah Yıldız'ın (24) cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yıldız'ın cenazesi, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Ulu Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hasan ve Emine Yıldız'ın 4 çocuğundan biri olan ve bekar olan Abdullah Yıldız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), ()

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