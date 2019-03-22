Silah ustası babanın kızı, olimpiyatlara hazırlanıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - SİLAH ustası ve atıcılık antrenörü babasını örnek alıp heves ettiği atıcılıkta milli takım forması giyen Nilay Ak (27), 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Ak'ın olimpiyatlara giden yoldaki en büyük sorunu ise sponsor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde silah bakım ve tamir teknisyeni babası Halil Ak'ın (54) evde havalı silahlara bakım yaptığı yıllarda silahlarla iç içe büyüyen Nilay Ak, çocukken atıcılığa merak sardı. 2012 yılına kadar babasından özel dersler alan ve atıcılığını geliştiren Ak, Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'ne kaydını yaptırıp lisanslı sporcu oldu. Çok sayıda müsabakaya katılan Ak, 2014 yılında girdiği Havalı Silahlar Gençlik ve Spor Kupası'nda ilk birinciliğini aldı. Aynı yıl KKTC'de düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Atıcılık Oyunları'nda ilk defa milli formayı giyen Ak, burada da altın madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR

Havalı tabancanın yanı sıra ateşli silahlarda da dereceleri olan Nilay Ak, milli takım formasını 2016 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez giydi. Ak, burada derece elde edemedi. 2018 yılına kadar birçok derece elde eden Ak, geçen yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci, bu ay yine Mersin'de düzenlenen grup yarışmasında da bölge ikincisi oldu. Mayıs ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Ak'ın hedefi ise 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerindeki özel poligonda antrenmanlarını yapan Ak'ın antrenörlüğünü de babası Halil Ak yapıyor. Havalı ve ateşli silahlar 3'üncü kademe kıdemli uluslararası antrenörlük belgesi bulunan Halil Ak, mesaiden arta kalan zamanlarını kızıyla çalışarak geçiriyor. Atıcılıktaki başarısı nedeniyle kısa sürede yükselen Nilay Ak, havalı ve ateşli silahlar 2'nci kademe antrenör oldu.

Küçük yaşta çıktığı yolda başarılar elde ettiği için mutlu olduğunu belirten Ak, “Babam havalı tabancasıyla evde ilgileniyordu, ben de oradan merak sardım. Hem üniversite eğitimime devam ettim hem de spor yaptım. 2014 yılında milli sporcu unvanımı aldım. Antrenörlük de yapıyorum. Babam bana çok iyi örnek oldu ben de başkalarına iyi örnek olmaya çalışıyorum" dedi.

SPONSORA İHTİYAÇ VAR

Kardeşine de örnek olmaya çalıştığını belirten Nilay Ak, babasından aldığı bayrağı kardeşine devredeceğini söyledi. Babası sayesinde kendine ait bir tabancası olduğunu ancak her sporcunun bu pahalı tabancadan satın alamadığına dikkati çeken Nilay Ak, "Pahalı bir spor. Kullandığımız her şey çok pahalı. Sponsor desteği bizim için çok önemli" dedi.

Mesleği gereği sürekli silahlarla iç içe olmak zorunda kaldıklarını belirten Halil Ak ise iki kızının da çocukluktan itibaren havalı silahlarla bir arada olduğunu söyledi. Silahın spor amaçlı kullanılabileceğini kızlarına anlatıp sporcu olarak yetiştirdiğini ifade eden Halil Ak, "Milli takım formasını giydi ve dereceler aldı. Bizleri ve ülkemizi çok iyi temsil etti. Çok pahalı bir spor. Kullanılan saçmalar da pahalı. Kızlarımın masrafını elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Nilsu Ak ise babası ve ablasını örnek alarak spora başladığını ve bu sporda derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Nilay Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde il müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanı Ufuk Arman'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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