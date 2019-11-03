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SİLAH HIRSIZI YAKALANDI
GÜNGÖREN'de bir evden silah çaldığı belirlenen kişi yakalandı. Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli kişi, girdiği evden ruhsatlı silahı poşete koyarak çaldı....
GENEL 02.11.2019, 16:09
GÜNGÖREN'de bir evden silah çaldığı belirlenen kişi yakalandı.
Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli kişi, girdiği evden ruhsatlı silahı poşete koyarak çaldı. Ardından olay yerinden minibüse bilerek uzaklaştı. Evinden silahı çalınan A.M. olayı polise ihbar etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Rıdvan K.(21) olduğu belirlerdi. 19 suç kaydı bulunan Rıdvan K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin çaldığı ve üzerinde ele geçirilen ruhsatlı silahın incelenmesinin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. Rıdvan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN ARDINDAN MİNİBÜSE BİNMİŞ
Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli kişi, girdiği evden ruhsatlı silahı poşete koyarak çaldı. Ardından olay yerinden minibüse bilerek uzaklaştı. Evinden silahı çalınan A.M. olayı polise ihbar etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Rıdvan K.(21) olduğu belirlerdi. 19 suç kaydı bulunan Rıdvan K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin çaldığı ve üzerinde ele geçirilen ruhsatlı silahın incelenmesinin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. Rıdvan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN ARDINDAN MİNİBÜSE BİNMİŞ
Şüphelinin Bakırköy'de hırsızlık için girdiği apartmana giriş anı ve elinde poşetle çıktığı çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin elindeki poşetle minibüse binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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