Silah arkadaşları, şehit uzman çavuşu unutmadı

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamındaki El Bab operasyonunda geçen yıl 24 Kasım'da şehit düşen Eskişehirli Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Melih Özcan'ı, silah arkadaşları unutmadı. Arkadaşları, obüs mermisinin üzerine 'Melih Özcan'ın intikamı için' yazdı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen yıl 24 Kasım'da hava saldırısında şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın cenazesi, 25 Kasım'da memleketi Eskişehir'in Günyüzü İlçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Melih Özcan'ın silah arkadaşları DEAŞ terör örgütü karşı kullandıkları 152'lik obüs mermilerinden birinin üzerine 'Gümüşkonak / Günyüzü / Eskişehir. Mehmet Özcan oğlu, Şehit Uzman Çvş. Melih Özcan'ın intikamı için... Bir Ölür Bin Diriliriz!!!. Ruhun Şad Olsun Gardaşım!!!' yazısını yazdı.

Şehit Uzman Çavuş Melih Özcan'ı unutmayan silah arkadaşlarının obüs mermisi üzerine yazdıkları yazının fotoğrafı, sosyal medyada yayınlandı.



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