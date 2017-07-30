Silah arkadaşları, 23 yıl sonra şehidi unutmadı

Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - ŞIRNAK Silopi Siyah Kaya karakolunda 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Onbaşı Seyit Ali Gür'ü, o dönem vatani görevlerini yapan silah arkadaşları, aradan 23 yıl geçmesine rağmen unutmadı. Şehidin mezarını ziyaret eden 50 silah arkadaşı, dua edip, mevlit okuttu. Şehidin annesi 67 yaşındaki Güler Gür, "Çok sevindik. Yanımda oldukları için çok mutlu oldum. Arkadaşlarını görünce evladımı görmüş kadar oldum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Siyah Kaya Jandarma Karakolu'nda 18 Nisan 1994'de teröristlerle girilen çatışmada Onbaşı Seyit Ali Gür şehit düştü. Şehit Gür, memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi Çiğil Mahallesi'ne defnedildi. Gür ile o dönem birlikte askerlik yapan silah arkadaşları ise aradan 23 yıl geçmesine rağmen şehit Gür'ü unutmadı. Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan gelen Gür'ün askerlik arkadaşları, ellerinde Türk Bayrakları ve üstlerinde 'Sınır Kartalları' yazılı tişörtlerle konvoy halinde şehit Gür'ün baba evine geldi. Şehidin babası Ahmet Gür, oğlunun arkadaşlarını yolda karşıladı. Şehidin silah arkadaşları tek tek Ahmet Gür'ün elini öptü. Gür, "Allah onlardan razı olsun ayaklarına sağlık" dedi.

''OĞLUMU GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM''

Şehit oğlunun birlikte görev yaptığı silah arkadaşlarını karşısında görünce duygulanan Seyit Ali Gür'ün annesi Güler Gür, "Çok sevindik. Yanımda oldukları için çok mutlu oldum. Arkadaşlarını görünce evladımı görmüş kadar oldum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Şehidin arkadaşları kendilerini tanıtarak anne Gür'ün de elini öptü.

'ŞEHİDİMİZ ÖLMEDİ BİZİM İÇİN'

Sosyal medyadan kurdukları grup sayesinde bir araya geldiklerini belirten Murat Şen şunları söyledi:

"Ben çocuk yuvasında annesiz, babasız büyüdüm. Bir karar verdim tüm arkadaşlarımı bulup onları aile edineceğim. Arkadaşlarımı toplayıp ''Siyah Kaya şehidimiz Denizli'deki Hüseyin Kuş'un ve Konyalı şehidimiz Seyit Ali Gür'ün mevlidini okutacağım'' dedim. Ulaştığım arkadaşlar da bana destek verdi. Biz bunu devam ettireceğiz."

Şehit Seyit Ali Gür'ün silah arkadaşı Ali Kızıler ise "Rahmetli arkadaşımızın babası Ahmet amcamızı her zaman ziyaret ediyoruz. Şehidimiz ölmedi bizim için. Biz onu unutmadık, şehidimizin babası bizim babamız. Biz her sene arkadaşlarımızla gelip mevlidimizi okutacağız." diye konuştu.

Şehit Seyit Ali Gür için evinin önünde mevlit okutulduktan sonra Gür'ün silah arkadaşları ellerinde Türk Bayraklarıyla şehidin mezarını ziyaret etti. Seyit Ali Gür'ün babası Ahmet Gür'e, aynı karakoldu şehit düşen Denizlili şehit Osman Kuş'un babası Hüseyin Kuş da eşlik etti.

​FOTOĞRAFLI