Sıla-Ahmet Kural dosyasında yeni gelişme (1)

Özden ATİK - İSTANBUL - ŞARKICI Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasında yeni bir gelişme yasandı. Uzlaştırma bürosu savcılığı, olaya ilişkin yeni görüntüleri ve olayın yaşandığı evin komşu evlere mesafesine yönelik bilirkişi raporunu dikkate alarak dosyayı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" bürosuna yolladı.
Özden ATİK - İSTANBUL - ŞARKICI Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasında yeni bir gelişme yasandı. Uzlaştırma bürosu savcılığı, olaya ilişkin yeni görüntüleri ve olayın yaşandığı evin komşu evlere mesafesine yönelik bilirkişi raporunu dikkate alarak dosyayı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" bürosuna yolladı.