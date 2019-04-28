Sıkıştığı yerden 2 saatte kurtarıldı

ANKARA Yenimahalle'de kontrolden çıkan otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan E.E., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Kaza, gece yarısı sıralarında Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Kızılay yönüne giden 06 DU 9513 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan E.E. isimli kadın, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralı kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.E.E. ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 yaralı, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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