Sıkışan kumrular, 2 gün sonra kurtarıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasına sıkışan 3 kumru, 2 gün sonra hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Kuşlardan biri telef olurken, ikisi tedaviye alındı.

Kepez ilçesinde bir marketin yeni yapılan şarküteri dolabı ile dış camı arasında kalan 3 yavru kumru, 2 gün boyunca bu şekilde kaldı. Hayvanların durumunu gören mahalleli, market sahibini uyardı ancak market işletmecisi, dolabının büyük olduğunu ve yerinden çekemeyeceğini belirtti. Vatandaşların haber vermesiyle Antalya Candostları Koruma Derneği üyeleri kumruları kurtarmak için belirtilen adrese geldi. Uzun süre kuşları bulundukları yerden çıkaramayan gönüllüler, belediye ve ilgili kurumları aradı ancak destek bulamadı. Hayvanseverlerin çabasını gören mahallede oturan alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş, kuşlar için camın birini çalışanlarıyla söktü. Dağtaş, ardından uzun metal çubukla kuşları sıkıştığı yerden çıkardı.

ÇIKINCA İLK İŞLERİ SU İÇMEK OLDU

Güçlükle çıkarılan yavru kumrulardan birinin telef olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler 2 yavruyu su verdikten sonra tedavileri için Antalya Büyükşehir Belediyesi Bakımevi'ne götürdü. Kurtarma çalışmaları esnasında kumruların annesi olduğu düşünülen yetişkin bir kumrunun marketin çevresinden ayrılmaması dikkati çekti.

HİÇBİR KAMU KURUMU YARDIMA GELMEDİ

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, marketin bu bölümünün sonradan yapıldığını öğrendiklerini söyledi. Dolap yapılırken yavruların yuvalarından düştüğünü düşündüklerini belirten Yanık, “Dolap tümdü, kaldırma imkanı yoktu. Market sahibi dolapların çekilmesine izin vermiyor. Bütün kamu birimlerini aradım ama kimse ilgilenmedi. Kuşlar iki gündür burada. Kuşların annesi camın etrafından dönüp duruyor" dedi.

Kuşların kurtarıcısı alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş da “Baktık kuşlar sıkışmış dayanamadık onları buradan çıkardık" dedi.

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