Sıkıntılarını ebru sanatıyla atlattı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve 1,5 yıl önce meme kanserine yakalanan Zehra Tin hastalığındaki sıkıntılarından ebru sanatıyla kurtuldu. Çeşitli karma sergilerde eserleri yer alan Tin, kanseri yenme sürecinde ebru sanatının kendisine iyi geldiğini ifade ederek, "Bütün sıkıntı ve tasalarım suyla beraber akıp gidiyor adeta. Günlük olayları ebru yaparken çözüyorum" dedi. Amatör olarak ebru sanatı ve resim ile ilgilenen Zehra Tin (48), 2018 yılının Mart ayında kaburgasında hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede, meme kanseri olduğunu öğrendi. Öğrendikten 3 gün sonra ameliyata alınan Tin’in, göğsündeki kitle ve lenf bezleri alındı. Ameliyattan sonra radyoterapi gören Tin, bu süreçte yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmek için ebru sanatına ağırlık verdi. 5 yaşındaki yeğeni Ali Deniz Gündoğan’a da ebru sanatını öğreten Tin, farklı tekniklerle hazırladığı ebruyu sosyal medyada paylaştı. Takipçilerinden olumlu geri dönüşler alan Tin’in eserleri Bodrum’da, Paris’te ve Ankara’da düzenlenen karma sergilerde yer aldı. Evinde de özel ders veren Tin, yeğeni Ali Deniz ile kendi kişisel sergisini açmak istediğini belirtti. SOYUT RESİM ETKİSİ VERİYOR Dalgalı ebrunun serbest teknik gerektirdiğini söyleyen Tin, "Ebru suyu için denizkadayıfı tozu kullanıyorum. Damıtılmış su ile bu tozu karıştırıyorum ve 2 gün bekletiyorum. Renklerin çökmemesi için de toprak boyaların içine öd ilave ederek yapıyorum. Kağıda su üzerinde titreşim yaptırarak çalışıyorsunuz. Farklı şekiller yapmak için kağıdı farklı tarzda ve hızda sallamak gerekiyor. Suyu itişinize de bağlı. Geometriyi dalgalı ebruya aktarmaya çalıştım. Üçgen, kare ve baklava desenlerini çalıştım. Soyut resim etkisi veren dalgalı ebrular yapmayı seviyorum. Çift ebru dediğimiz bir tekniği kullanıyorum. Dalgalıyı üst üste alıyorsunuz. Bu da yaptığınız çalışmaya soyut etki veriyor. Dalgalı ebru normal ebruya göre daha kolay, birkaç dakika içinde bir eser çıkartabiliyorsunuz" diye konuştu. 'BÜTÜN SIKINTI VE TASALARIM SUYLA BERABER AKIP GİDİYOR' Ebru yaparken farklı tarzda müzikler dinleyerek ilham aldığını belirten Tin, "Ebruda genelde ney dinlenir fakat ben biraz daha ritmik eserler dinliyorum. Çünkü yaptığım bütün işlerde tekrarlayan bir ritim var. Ritimle paralel bir yapısı var. İyi işler de çıktıktan sonra zaten rahatlıyorum ve ayrı bir mutluluk geliyor. Müthiş bir duygu. Bütün sıkıntı ve tasalarım suyla beraber akıp gidiyor adeta. Günlük olayları ebru yaparken çözüyorum. Birine kızdığımda mesela kırmızıyı tercih ediyorum. Suya atıyorum ve bir şekilde deşarj oluyorum. Duygularımı kağıda yansıtmış oluyorum, ebruda bunu çok yoğun hissediyorum. O rengi akıttıktan sonra kafamdaki problem bitmiş oluyor" dedi.