"Şikede Kumpas" davasının 6. celsesi sona erdi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından bir çok kişiye, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ESKİ EMNİYET AMİRİ SAVUNMA YAPTI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda görülen davada, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan tutuklu sanık eski emniyet amiri Soner Koç savunma yaptı.

"AZİZ YILDIRM'IN GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFINI MEDYAYA SERVİS EDEN POLİSİ ARAŞTIRAN BENİM"

Koç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Şike haberleri medyaya yansıyınca bu haberlerin araştırılmasını ve kimin tarafından basına servis ettirildiğini ortaya çıkartılmasını dönemin soruşturma savcısına iletmiştim. Aziz Yıldırım'ın gözaltındaki eşkal fotoğrafını medyaya servis edilmesi konusunu bizzat ben araştırdım. Söz konusu polis memuruyla ilgili araştırmayı yürüttüm. Eğer burada bir kumpas kuruluyorsa bana kuruluyordur " dedi. Şike soruşturmasında 'kumpas' olduğu iddia edilen telefon görüşmeleri yine o kişilerce (dinlenen) kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gün boyu savunma yapan sanık Soner Koç'un beyanları uzayınca mahkeme başkanı Ali Öztürk, duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN...

Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan davada, aralarında eski milletvekili İhsan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık yer alıyor. Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

ATFEDİLEN SUÇLAMALAR...

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlamalar ise şöyle: "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme."

75 KİŞİ MÜŞTEKİ... 91 KİŞİ MAĞDUR...

İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A...

İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının harekete geçirildiği vurgulanıyor.