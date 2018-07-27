'Şikede kumpas' davası: Tahliye talepleri reddedildi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () "Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi. Duruşma Ekim ayına ertelendi.

SANIKLAR SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nnda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bazı sanıklar SEGBİS ile bulundukları cezaevinden bağlandı. Duruşmada 2 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı.

NAZMİ ARDIÇ: ZORLAMA İDDİALARLA YARGILAMA YAPILIYOR

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, savcının tutukluluğunun devamını talep ettiğini hatırlatarak, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını, delillerin sahte olduğunu savundu. Bilirkişilerin "Bylock" ile ilgili teknik verileri incelemesini talep eden Ardıç, "Gizli tanık beyanları var. Bunlar yalan beyanlardır. Zaman Gazetesi'nde bir toplantıdan bahsediliyor. Benim bu toplantıyla bir ilgim yok. Bu toplantının gerçek olmadığı da gizli tanığın beyanlarıyla ortaya çıkıyor" dedi. "Zorlama iddialarla yargılama yapılıyor"diyen Ardıç, cezaevinde hakkındaki posta yasağının kaldırılmasını isteyerek,"4 ayrı mahkemede mükerrer suçlamalarla yargılanıyorum. 2 mahkemede 'örgüt yöneticiliğinden', 2 mahkemede 'örgüt üyeliğinden' yargılanıyorum. Ben bu davaların birleştirilmesini istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

DURUŞMA EKİM AYINDA GÖRÜLECEK

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti de 25 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi. Duruşmalar 5 gün boyunca Silivri'de görülecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.