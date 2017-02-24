"Şike Soruşturmasında Kumpas" davasında 5. gün

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savunmalara ara veren mahkeme müştekilerin katılma talepleri ile sanıkların tahliye taleplerini aldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulunmak için duruşma salonuna geldi. Sanıklardan Necmettin Karapınar, salonda bulunan nişanlısına tekrar evlenme teklifinde bulundu.

KULÜP, FENERİUM VE DERNEK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, 15 tutuksuz sanık ile 20 tutuksuz sanık katıldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulunmak için duruşma salonuna geldi.

Duruşmada ilk olarak müşteki ve avukatlarının davaya katılma talepleri alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve Fenerbahçe Spor Ürünleri (Fenerium) A.Ş., adına 10 avukat suçtan zarar gördüklerini ifade ederek davaya katılma talebinde bulundu. Avukatlar, söz konusu şike davasında Fenerbahçe'nin hisselerinin düştüğünü, satışlarının azaldığını ve bazı yabancı futbolcuların kulüpten ayrıldığını belirterek Fenerbahçe'nin bu 3 kurumunun katılma talebinin kabul edilmesini istedi.

ODYAKMAZ VE HAVUTÇU DA DURUŞMAYA GELDİ

Yine eski futbolcular Ümit Karan, İbrahim Akın ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu da davaya katılma talebinde bulundu. Öte yandan Beşiktaş da, daha önceki gün avukatları aracılığıyla, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunmuştu.

TUTUKLU SANIK EVLENME TEKRAR TEKLİFİNDE BULUNDU

Daha sonra tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan eski polis Necmettin Karapınar, evlenmesine 1 ay kala tutuklandığını belirterek, salonda bulunan nişanlısına tekrar evlenme teklifinde bulundu. Bu durumu alkışlayanlar mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Karapınar, "Tahliye edin. Eşimin de ailesi zarar görmesin. Düğünümü yaptıktan sonra beni tekrar tutuklarsınız" dedi.

BARANSU: MEHMET ALİ AYDINLAR NEDEN SANIK DEĞİL?

Sanıklardan Mehmet Baransu ve Nazmi Ardıç, Fenerbahçe'nin ve diğer müştekilerin katılma talebine itiraz etti. Baransu, "Eğer bu kumpas ise dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'yi UEFA'ya göndermedi neden Aydınlar burada sanık değil. TFF, Fenerbahçe'ye ceza kesti, neden burada sanık değiller. Biz niye yargılanıyoruz, onlarda yargılansınlar" diye konuştu.

Daha sonra mahkeme başkanı Ali Öztürk Baransu'yu uyararak, taleplere ilişkin beyanda bulunmasını istedi. Konuşmasını sürdüren Baransu, mahkeme başkanının talimatı üzerine jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya öğlen arası verildi.

