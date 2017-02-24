"Şike Soruşturmasında Kumpas Davası"nda 1 kişi tahliye oldu

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lokman Yanık'ın tahliyesine karar verdi. Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Spor Kulübü Derneği'nin de bulunduğu tüzel kişilerin tamamının katılma talepleri reddedildi. Kişilerin ise suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verildi.
Ümit TÜRK/İSTANBUL,() "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lokman Yanık'ın tahliyesine karar verdi. Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Spor Kulübü Derneği'nin de bulunduğu tüzel kişilerin tamamının katılma talepleri reddedildi. Kişilerin ise suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verildi.