Siirtli öğrencilerden ay yıldızlı 'Barış Pınarı' figürü

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir araya gelerek ay-yıldız figürü sergiledi ve 'Barış Pınarı' yazısı oluşturdu.

Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 230 öğrencinin katılımıyla ay yıldızlı Barış Pınarı yazılı figür sergilendi. Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.



