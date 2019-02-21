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Siirt Valisi Atik'ten Trabzon'a teşekkür mesajı

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, 'Kardeş şehir projesi' kapsamında Trabzon'a yaptıkları ziyarette gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür mesajı yayımladı. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Kardeş şehir projesi' kapsamında...

Siirt Valisi Atik'ten Trabzon'a teşekkür mesajı
SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, 'Kardeş şehir projesi' kapsamında Trabzon'a yaptıkları ziyarette gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Kardeş şehir projesi' kapsamında 16- 19 Şubat 2019 tarihlerinde Siirt’ten Trabzon’a giden kafileye gösterilen samimiyet ve yakın ilgiden dolayı Vali Ali Fuat Atik, teşekkürlerini iletti. Vali Atik, Güneydoğu ile Karadeniz arasında, güzel bir kardeşlik bağının oluştuğunu, bu bağın samimi bir ortamda güçlenerek artığına dikkat çekerek, bu topraklarda bin yıldır birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe, huzur ve barış içinde yaşadıklarını söyledi. Vali Atik, bu tür projelerin ülkenin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek, "Projenin her aşamasında bizlere destek veren başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon basınına, Trabzon halkına, projede emeği geçen adını sayamadığım tüm kişi ve kuruluşlara Siirt halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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