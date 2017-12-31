Siirt Valisi Atik, Mehmetçiğin yeni yılını üs bölgesinde kutladı

SİİRT Valisi Ali Fuat Akit, Eruh ve Pervari ilçelerinde konuşlanan üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Ali Fuat Atik, beraberindeki Siirt Ak Parti Milletvekilli Prof. Dr. Yasin Aktay, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, Eruh ve Pervari ilçelerinde konuşlanan Bağgöze askeri ana üs bölgelerinde terörle mücadele eden mehmetçikleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Ziyaret ettiği askeri üs bölgelerdeki görevli askerlere tatlı ikramında bulunan Vali Atik, Bağgöze askeri ana üs bölge 2'inci Motorize Taburu'ndaki mehmetçiklerle bir süre sohbet ederek moral verdi. 2018'e saatler kala üst bölgesinde askerin yeni yıllarını kutlamak ve moral desteği vermek için üst bölgesine geldiklerini anlatan Vali Atik şöyle konuştu:

“Moral için geldik, moral aldık. Güvenlik güçlerimiz bizleri verdikleri moral ile memnun ettiler. 2017 yılının son saatlerini kahraman mehmetçiklerimizle birlikte geçirmek için Siirt'te bulunan askeri üs bölgelerimizi birlikte ziyaret ettik. Buradaki evlatlarımızı, milletimizin evlatlarını ziyaret ettik, gözlerinden öptük, yeni yıllarını kutladık. Onlar bizim evladımız, vatanın evlatları. Sayın milletvekillimiz ve beraberimizdeki heyetle birlikte zor şartlarda görev yapan, vatan, millet ve devlet savunmasında görev yapan kahraman mehmetçiğimiz, çok önemli başarılara imza attılar. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen hainlere karşı çok net bir cevap verdiler. Bu ülkeyi, bu devleti hiç kimse bölemeyecek, buna biz karşı çıkacağız. Ben bugün bunu komutanlarımızın ve mehmetçiğimizin gözünde bu ışığı gördüm. Biz bu vatan evlatlarına ne yapsak azdır. Tüm mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. Biz var oldukça kahraman Mehmetçiklerimiz ve bu milletin gerçek evlatları var oldukça bu ülkeye kalkan eller kırılacaktır, ki kırıldı. 2017 yılında bunu gördük. İnşallah 2018 yılında da bir daha bu terör olaylarını yaşamayız. 2018 yılının, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vali Atik askeri üs bölgesindeki ziyaretinin ardından Siirt merkeze gelerek, polis merkezlerini ziyaret etti.



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