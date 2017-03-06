Siirt'te üniversiteliler tiyatro oyunu ile maden kazalarına dikkat çekti

SİİRT Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye ve son olarak Şirvan İlçesi'nde yaşanan maden kazalarına dikkat çekmek için hazırladıkları, 'Son feryat' adlı tiyatro oyununu sergiledi.Türkiye'de yaşanan maden kazaları, Siirt Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatro oyunuyla sahnelendi. Siirt Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunu'nda sergilenen tiyatro oyununda, geçtiğimiz aylarda 14 kişinin hayatını kaybettiği Şirvan İlçesi'ndeki maden kazasını, 'Son feryat' adlı oyunla hem tepki gösterdi, hem de yaşanan kazalara dikkat çekti. Çok sayıda kişinin de izlediği tiyatro oyunu öncesinde güvenlik güçleri salonda özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı.TÜRKİYE'DE İLK KEZ MADEN ÖLÜMLERİ SAHNELENDİSahnelenen oyunu Şirvan İlçesi'nde yaşanan maden kazasının ardından kaleme aldığını anlatan Siirt Üniversitesi öğrencisi ve oyunun yönetmeni Nezih Filiz, "Türkiye'de, bölgemizde yaşanan maden kazalarını sanatsal olarak anlatmak istedim. Ben kendi çapımda amatörce bir senaryo yazdım ve bunları arkadaşlarımla paylaştım, arkadaşlarım da gönüllü olarak kabul ettiler. Gündüzleri okulda eğitim gördük, akşamları ise gençlik merkezi ve imkan bulduğumuz yerlerde tiyatro çalışması yaptık. Bir ilki başardık, çünkü Türkiye'de ilk defa öğrenciler tarafından maden işçilerini anlatan bir tiyatro oyunu sergiledik. Oyun ülkemizde maden ocaklarındaki işçi ölümlerine bir tepki niteliğinde. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir alınmaksızın çalıştırılan kara elmas işçilerini ve ailelerinin yaşadığı acı dolu dramı tüm halkımıza aktarmaktı amacımız. Amacımıza ulaştığımızı umuyorum. Oyunumuz sadece Siirt'le sınırlı kalmayacak, farklı illerde de sergilenecektir" dedi.OYUNUN GELİRİ ENGELLİLERETiyatro oyununda 6 iştime engellinin de oynadığını anlatan Filiz, geliri Siirt İşitme Engelliler Derneği'ne bağışlayacaklarını ifade ederek, "Sadece maden işçileri değil, farklı yeraltı ve yerüstünde çalışan bütün işçilerin sesi olmaya çalıştık. Bunun yanısıra oyunumuzda iletişim sorunları yaşayan, toplum tarafından iletişimsizlikten dolayı dışlanan işitme engelli 6 arkadaşımız yer aldı. Oyunumuzdan elde edilen gelirlerin bir kısmını Siirt'te bulunan İşitme Engellileri Derneği'ne ve köy okullarına kitap bağışında bulunduk. Oyunumuzu 2 gün sahneleyerek, bin 500 lira gelir elde ettik" diye konuştu.

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