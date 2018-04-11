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Siirt'te şehit güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin (36), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.   Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden...

Siirt'te şehit güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı
SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin (36), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.  
Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye dün akşam yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu  güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ağır yaralandı. Evli ve 2 çocuk babası Sevgin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Mehmet Sevgin için ilçe jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Şenol Benek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, ilçe halkı ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kürtçe ağıtlar yakıldı. İlçedeki törenin ardından Mehmet Sevgin'in cenazesi, Dağdöşü köyüne götürülerek yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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