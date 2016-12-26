Siirt'te PKK operasyonu: 15 kişi tutuklandı

SİİRT'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölü Komutanlığı'na saldırı düzenleyen 4 kişinin de bulunduğu 15 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na konuldu.

13 ve 14 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılığa ifade veren 15 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Akşam saatlerine kadar süren yargılama sonunda, 9 Ağustos tarihinde Kurtalan İlçesi'nde Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na saldırı düzenleyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 kişi, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza Tevkif Evi'ne konuldu.

Siirt Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan (15) şüpheli şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin bitimine müteakip, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Kurtalan ilçesinde tutuklanan (4) şüpheli şahsın, 09 Ağustos 2015 tarihinde, Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına yönelik olarak yapılan saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir" denildi.