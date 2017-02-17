Siirt'te kız yurdunun çatısı rüzgardan uçtu, faciadan dönüldü

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) ait Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak bahçeye düştü. Ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önledi. Olayın ardından toplanan kız öğrenciler durumu protesto etti.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve özel bir şirketin yaptırdığı, Siirt Üniversitesi yerleşkesindeki, YURTKUR'a bağlı Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı, saat 10.45'te şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak bahçeye düştü. Olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, o sırada bahçede kimsenin olmadığı belirlendi. Çatının düştüğü bina girişinde o sırada öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, çatının altında öğrencilerin bulunmamasının büyük şans olduğunu ve çatının şiddetli rüzgardan uçtuğunu açıkladı.

3 AY ÖNCE YAPILDI

Yurdun özel bir firma tarafından yaptırıldığı ve 3 ay önce Yüksek Öğretim Kredi Yurt Müdürlüğü'ne kiralandığı öğrenildi. Yurtta toplam 2 bin kız öğrencinin olduğunu belirten Siirt Kredi Yurtlar Müdürü Enver Aytaç, "Herhangi bir yaralanma bulunmaktadır. Yurt yeni bir yurttur. Biz hemen müteahhide haber verdik, kendisi çatıyı yapanları yönlendirdi. İlk belirlemelere göre çatının rüzgardan dolayı çöktüğünü söyleyebiliriz" dedi.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Olayın ardından bahçede toplanan kız öğrenciler, binanın çatısının büyük bir gürültü ile uçtuğunu belirtti. Öğrenciler, çatının çöktüğü yerin yurda giriş yeri olduğunu şans eseri o sırada kimsenin geçmemesinin faciayı önlendiğini açıkladı. Binanın yeni olduğunu belirten kız öğrenciler, durumu bahçede ve yurdun katlarındaki pencerelerden protesto etti. Kız öğrenciler, "Hiçbir güvenliğimiz yok, çatının çöktüğü sırada gece ders çalışıldığı için öğrencilerin çoğu yurtta yatıyordu. Şayet çatının çöktüğü sırada buradan geçseydik birçok öğrenci çatının altından kalacaktı ve hayatlarını kaybedecekti. Çatının çöktüğü sırada binaya da zarar verdi" dedi.

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