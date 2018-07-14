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Siirt'te, göletlere 120 bin balık bırakıldı

SİİRT'in Kurtalan ilçesine bağlı köylerde bulunan göletlere, 120 bin sazan balığı bırakıldı. Antalya'dan, Siirt'in Kurtalan ilçesine getirilen 120 bin sazan balığı, Kayıklı, Çayırlı, Ekinli, Saipbey, Kayabağlar ve Azıklı köylerinde...

Siirt'te, göletlere 120 bin balık bırakıldı
SİİRT'in Kurtalan ilçesine bağlı köylerde bulunan göletlere, 120 bin sazan balığı bırakıldı.
Antalya'dan, Siirt'in Kurtalan ilçesine getirilen 120 bin sazan balığı, Kayıklı, Çayırlı, Ekinli, Saipbey, Kayabağlar ve Azıklı köylerinde bulunan 6 gölete bırakıldı. Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Demirhan, "Bölgemizde yaşanan huzur ortamı ile tarımsal faaliyetlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Bu amaçla 2016 yılında 120 bin, 2017 yılında 560 bin, bu yıl da 120 bin yavru aynalı sazan balığını göletlere bırakmış olduk. Yeni yapılan barajlarımız ve göletlerimiz ile yakın zamanda su ürünleri konusunda iddialı bir yere geleceğiz. Projelerimizle üreticilerimize yeni gelir kaynakları sağlanması hedeflenmektedir" dedi. 

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