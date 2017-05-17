Siirt'te 'Fıstık kardeşliği' geleneği: Kendi bağlarında başkasının fıstık ağaçlarına bakıyorlar

Mehmet Yücel DURAK / SİİRT, () - SİİRT'in İkizbağlar Köyü'nde bazı köylüler, kendi bahçelerinde başkalarına ait fıstık ağaçlarının bakımını yapıyor. Yıllardır süren bu gelenekte bakımlarını bahçe sahiplerinin yaptığı fıstık ağaçlarının ürününü ise ağaç sahipleri topluyor. Köylülerden Yunus Aslan, "20 dönümlük bahçemin içinde verim veren 200 fıstık ağacı bulunuyor. Bunların 20'si başkalarına aittir. Bakımlarını ben yapıyorum, hasadı onlar topluyor" dedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan İkizbağlar Köyü'nde yıllardır 'Fıstık kardeşliği' geleneği yaşanıyor. Bazı köylüler, kendi bahçeleri içinde bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarının da bakımını yapıyor. İkizbağlar Köyü'nde 20 dönüm fıstıklığı bulunan Yunus Aslan, buradaki 200 fıstık ağacından 20'sinin kendi köyünden başkasına ait olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Bu bahçe babamdan bana ve kardeşlerime kaldı. Benim arazimde bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarının bakımlarını yapıyorum ve ürünlerine dokunmuyorum. Bahçenin giriş kapısı sürekli açık, kilit vurmuyorum. Bunun nedeni ise ağaç sahipleri gelip kendi ağaçlarına bakması ve hasatlarını yapması içindir. Yani ben ve çocuklarım kesinlikte kendi bahçemizde bulunan başkasına ait fıstık ağacının ürününe dokunmuyoruz ve almıyoruz."

'ARSA YUNUS'UN, FISTIKLAR BENİM'

Siirt'in İkizbağlar Köyü'nde bir çok bahçede kendisine dedesi ve babasından kalan fıstık ağaçları bulunduğunu belirten İlhami Nergiz de, Yunus Aslan'ın bahçesinde kendisine ve ailesine ait 10 fıstık ağacı olduğunu söyledi. Yunus Aslan'ın bahçesinde bulunan ağaçların 200- 300 yıllık olduğunu kaydeden İlhami Nergiz şöyle dedi:

"Bu bahçe Yunus Aslan'a ait, ancak içinde bulunan 10 fıstık ağacı benim. Kendisi sağ olsun bakımlarını yapıyor. Tabi ben de geliyorum ve gerekli bakımlarını yapıyorum. Hasat zamanı geldiği zaman ise gelip hasadımı topluyorum. BSaşkalarınınbahçelerinde bulunan ağaçlarımdan geçen sene 850 kilo fıstık aldım. Bu da benim için ayrı bir geçim kapısı oluyor. Bu adet bir tek köyümüzde var. Yani anlayacağız arsa Yunus'un, fıstıklar benim."

'DEDELERİMİZ BAŞLATTI, BİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

İkizbağlar Köyü'ndeki bu geleneğin dedeleri tarafından başlatıldığını ve kendileri tarafından sürdürüldüğünü belirten bahçe sahibi Yunus Aslan da şunları kaydetti:

"Köyümüzde birçok bahçede başkalarına ait ait fıstık ağacı bulunuyor. Ben de gidip başkalarının bahçesindeki fıstık ağaçlarımın hasadını topluyorum ve satıyorum. Bunu bize babalarımız öğretti, biz de çocuklarımıza öğreteceğiz ve bu böyle gidecektir."

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