Siirt'te askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketine uğurlandı. Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Vekili Yunus Koç, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3'üncü Tugay Komutan Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişi ve duaların okunmasının arından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a hava yolu ile uğurlandı.

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