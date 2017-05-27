Siirt şehidine uğurlama töreni

SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi, düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.Sabah erken saatlerde Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'nda, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, bazı sivil topum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Ambulansla tören alanına getirilen şehit cenazesinin katafalka konulmasının ardından başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevini yürüttüğü sırada hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda açılan ilk ateş sonucu şehit olduğunu söyledi.Albay Yavuz'un konuşmasından sonra Müftü Faruk Arvas tarafından okunan duanın ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

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